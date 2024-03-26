Петербуржец приковывал 12-летнюю дочь к батарее, бил и морил голодом

После рассказа 12-летней петербурженки о жизни с ее отцом следователи возбудили уголовное дело. Проверку также проводит прокуратура. Мужчина регулярно истязал дочку, рассказали в СУ СКР по региону.

Отец с дочкой приехали из Витебска и снимали в Северной столице квартиру. Недавно девочка попала в больницу, так и стало известно о методах воспитания, которые использовал ее отец.

Она рассказала инспектору по делам несовершеннолетних, что папа регулярно бьет ее, таскает за волосы, запирает в комнате без возможности выйти в туалет, оставив дочке только ведро.

Следователи выяснили, что мужчина бил дочь в том числе ногами, лишал еды и пристегивал цепью к батарее. Его задержали на двое суток. // фото: freepik.com