Рассмотрение дела экс-инспектора Ростехнадзора назначили на 1 апреля

Предварительное слушание по делу о покушении на получение крупной взятки бывшим инспектором Ростехнадзора Карелии состоялось 26 марта в Петрозаводском городском суде. Первое заседание назначили на 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Георгия Хе обвиняют в том, что он требовал у руководства коммерческой организации шесть миллионов рублей. За эту взятку инспектор через посредника обещал содействовать в получении разрешения на допуск в эксплуатацию электропринимающей установки на территории будущего пеллетного завода в Петрозаводске.

На предварительном слушании судья вынес постановления о назначении уголовного дела к слушанию и продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста до 12 августа.

Защитник просил вернуть уголовное дело в прокуратуру, но ему отказали. // фото: Петрозаводский городской суд