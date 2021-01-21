Петербургские троллейбусы начнут работать в Петрозаводске в феврале

В Петрозаводске готовят к выходу на линию подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы. 12 машин из Северной столицы уже прибыли, еще пять ожидаются до конца января, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В МУП «Городской транспорт» уже прошли обслуживание четыре троллейбуса. Они находятся в хорошем состоянии и готовы к работе. Переданный безвозмездно транспорт выйдет на линии после подготовки всей необходимой документации. Планируется, что петербургские троллейбусы начнут работу уже в феврале.

В машинах уже оборудовали места для обработки рук дезинфицирующими средствами. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска