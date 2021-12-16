16 декабря 2021, 18:47
Первое в мире СМС-сообщение выставлено на торги
Сообщение, отправленное в далеком 1992 году, продают сегодня за 226 тысяч долларов
Первое в мире СМС-сообщение, отправленное на мобильный телефон в 1992 году, выставлено на торги, сообщает News.mail.ru. Победитель получит цифровой файл, содержащий информацию об отправителе и получателе и будет владеть исключительными правами на него.
29 лет назад 22-летний инженер, который трудился над созданием службы коротких сообщений, отправил с компьютера на телефон директору поздравление с Рождеством. В 1999 году у людей появилась возможность отправлять текстовые СМС через телефон.
Виртуальные торги пройдут в Париже 21 декабря. Первое в мире СМС можно приобрести за криптовалюту Ether. Первоначальная стоимость лота эквивалентна 226 тысячам долларов. (фото на главной pixabay.com, geralt, news.mail.ru)