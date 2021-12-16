Первое в мире СМС-сообщение выставлено на торги

Первое в мире СМС-сообщение, отправленное на мобильный телефон в 1992 году, выставлено на торги, сообщает News.mail.ru. Победитель получит цифровой файл, содержащий информацию об отправителе и получателе и будет владеть исключительными правами на него.

29 лет назад 22-летний инженер, который трудился над созданием службы коротких сообщений, отправил с компьютера на телефон директору поздравление с Рождеством. В 1999 году у людей появилась возможность отправлять текстовые СМС через телефон.

Виртуальные торги пройдут в Париже 21 декабря. Первое в мире СМС можно приобрести за криптовалюту Ether. Первоначальная стоимость лота эквивалентна 226 тысячам долларов. (фото на главной pixabay.com, geralt, news.mail.ru)