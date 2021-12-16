Назван легкий способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок

Британский врач Майкл Мосли назвал способ, позволяющий относительно легко и быстро избавиться от шести килограммов лишнего веса. Похудеть можно за 12 недель, передает РИА Новости.

При этом никаких особенные ограничений питания в методике нет. Диетолог считает, что достаточно только скорректировать время ужина. Последний раз нужно есть не позднее 19:30, отметил Мосли.

Такие выводы удалось сделать благодаря исследованию, в котором участвовали 82 женщины, страдающие от избыточного веса. Ученые наблюдали за ними и выяснили, что при одинаковом потреблении калорий некоторые худеют быстрее.

Женщин разделили на две группы: первая ужинала на позднее указанного времени. Спустя 12 недель похудели все, но заканчивавшие принимать пищу раньше потеряли примерно семь килограммов, а другие – только пять. // Фото: alan KO/unsplash.com