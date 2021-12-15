В Pfizer считают возможным одновременное заражение дельтой и омикроном

По мнению главного медицинского специалиста фармацевтической компании Pfizer Пола Бертона, люди могут заражаться одновременно и дельтой, и омикроном. Мнение эксперта приводит Daily Mail.

Бретон, выступая 14 декабря в профильном комитете английской Палаты общин, предупредил о такой опасности. Он уточнил, что дельта и омикрон способны одновременно проникать в клетки человека. Это может случиться, если у человека сильно снижен иммунитет.

Потенциально такая ситуация способна привести к возникновению нового штамма коронавируса – еще боле опасного. Правда, такая вероятность все же очень незначительная, добавил Бретон.

Он также подчеркнул, что не считает омикрон менее опасным, чем дельта. Уже госпитализировано много зараженных этим видом вируса, многие попали в отделения интенсивной терапии. // Фото: toyquests/Pixabay.com