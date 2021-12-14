WhatsApp добавил полезную функцию

В мессенджере WhatsApp появилась удобная опция.

Пользователи платформы для общения могут прослушать свое голосовое сообщение перед тем, как отправить его собеседнику. О новой функции объявили разработчики мессенджера в «Твиттере», пишут «Известия».

«Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете «Отправить», - говорится в сообщении мессенджера. (фото pixabay.com, LoboStudioHamburg)