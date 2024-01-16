Перепугавший петрозаводчан громкий плач ребенка оказался аудиозаписью

Пользователи соцсетей сегодня обсуждали сильный детский плач и странные причитания, которые доносились из квартиры дома в проезде Афанасьева в Петрозаводске. Люди были всерьез напуганы тем, что они услышали.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что там произошло. Оказалось, что никаких детей в квартире не было, пишет Telegram-канал «Полиция Карелии».

Выяснилось, что 32-летний горожанин решил выказать недовольство соседям из-за слишком шумного поведения их детей. В ночное время он включил аудиозапись, выбрав что погромче, и ушел на работу в ночную смену. Эти звуки и вызвали переполох.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за нарушение тишины и покоя соседей. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson