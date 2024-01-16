Жительницу Петрозаводска запугали и заставили отдать сбережения

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил человек, который представился сотрудником силового ведомства. Звонивший напугал петрозаводчанку, сообщив ей, что из-за подозрительных операций, осуществлявшихся с ее счета, на женщину заведено уголовное дело. Мужчина предложил ей снять все накопления и перевести их на некий безопасный счет. Горожанка пошла в торговый центр и через банкомат отправила 160 тысяч рублей на указанный адрес. Затем звонивший предложил ей оформить кредит. Этот момент смутил женщину - она поняла, что ее обманывают.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez