27 июня 2022, 17:36
Перелеты из Петрозаводска в Калининград возобновят в июле
Минтранс РК поменял перевозчика и частоту авиарейсов
С июля по декабрь текущего года из Петрозаводска в Калининград и обратно будут совершаться авиарейсы. Минтранс Карелии сообщил, что прежнему авиаперевозчику нашли замену.
Перелеты будет совершать ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Рейсы будут раз в неделю, по вторникам.
Также эта компания в июле-августе организует рейсы Петрозаводск – Сочи и обратно. Их тоже будут осуществлять раз в неделю. // Фото: pxhere.com