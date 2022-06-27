Перелеты из Петрозаводска в Калининград возобновят в июле

С июля по декабрь текущего года из Петрозаводска в Калининград и обратно будут совершаться авиарейсы. Минтранс Карелии сообщил, что прежнему авиаперевозчику нашли замену.

Перелеты будет совершать ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Рейсы будут раз в неделю, по вторникам.

Также эта компания в июле-августе организует рейсы Петрозаводск – Сочи и обратно. Их тоже будут осуществлять раз в неделю. // Фото: pxhere.com