В Петрозаводске 320 гектаров планируют отвести под новостройки

Сегодня в мэрии Петрозаводска на планерном совещании были представлены изменения, внесенные в генеральный план, которые предусматривают появление территорий под застройку многоквартирными домами. Об этом рассказала заместитель главы города – председатель комитета градостроительства и землепользования Александра Россыпнова.

«Под многоэтажную жилую застройку изыскано 134 га земли, под среднеэтажную – 186 га. Всего – 320 га. Это наиважнейший вопрос увязан с необходимостью расселения из аварийного жилья. Напомню, что для полного расселения аварийного фонда необходимо построить порядка 60 многоквартирных домов»,

- отметила Россыпнова.

Основное строительство планируется на Кукковке и Древлянке. Кроме жилых домов обновленным генпланом предусмотрено возведение социальных объектов – 30 детских садов, 21 школы, трех объектов допобразования, 11 спортивных и два культурных объекта. Фото: kumi@petrozavodsk-mo.ru.