Переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заявил РИА Новости, что сокращение рабочей неделе – вопрос недалекого будущего. Парламентарий также считает, что переход от пяти к четырем рабочим дням – вопрос недалекого будущего.

«Отдельные предприятия уже работают в таком формате – в рамках дистанционной или неполной занятости в период пандемии. Это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь – поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна»,

- отметил Нилов.

При этом он дополнил, что для отдельных направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли. Фото: pixabay.