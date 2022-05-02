Богатейшие россияне обеднели на 45,5 миллиарда долларов

Состояние богатейших российских предпринимателей с начала года сократилось на 45,5 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Расчет относится к 23-м россиянам, которые представлены в списке пятисот богатейших людей мира. На сегодняшний день их совокупное состояние составляет 328 миллиардов долларов.

Самый богатый из россиян — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он разбогател на 645 миллионов долларов. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, напротив, обеднел — на 6,5 миллиарда, тем не менее он занимает второе место с 26 миллиардами. Больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым. Его состояние сократилось почти на семь миллиардов и теперь составляет 15,5 миллиарда. А закрывает десятку лидеров Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс". У него 14,4 миллиарда долларов (он потерял 834 миллиона).