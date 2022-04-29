Официальный курс доллара упал до 71 рубля

Центробанк России установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль продолжает укрепляться, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара снизился на 1,27 рубля. Американская валюта теперь котируется на уровне 71,02 рубля. Евро подешевел на 75 копеек до отметки 74,6 рубля.

ЦБ определяет официальные курсы евро и доллара к рублю на основании рыночных курсов Московской биржи. Фото: pixabay.com/NikolayFrolochkin