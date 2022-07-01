Пенсионный фонд озвучил даты выплаты пенсий в июле

Региональное отделение Пенсионного фонда опубликовало график перечисления пенсий и других выплат в июле.

Гражданам, пенсии которым были назначены после сентября 2015 года, выплата будет произведена 22 июля. Жителям Карелии, пожелавшим с 1 июня 2018 года получать пенсию через банк ВТБ, клиентам Почта Банк, Московского кредитного банка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка, Альфа Банка выплата будет произведена 22 июля. Остальным получателям пенсий в Сбербанке: Петрозаводска выплата будет произведена 9 июля, жителям других районов Карелии - 12 июля.

Клиентам других банков, проживающим в Петрозаводске, а также остальных районов Карелии - 12 июля.

Перечисление средств банкам для зачисления на счета получателей мер социальной поддержки, выплачиваемых Пенсионным фондом, ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и ежемесячных пособий одиноким родителям будет осуществляться 1 июля. (фото unsplash.com, Tiago Muraro)