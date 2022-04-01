Пенсионный фонд досрочно перечислит некоторые пособия

Пенсионный фонд досрочно перечислит некоторые социальные пособия, поскольку день их выплаты - третье число месяца - приходится на выходной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других», - говорится в сообщении.

Россияне, которые выбрали способ доставки указанных пособий на банковские счета, получат средства «уже сегодня». Фото pixabay.com/Mayya666