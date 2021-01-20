Пенсионеров Карелии научат пользоваться компьютером, но не всех

С 1 февраля снова заработают курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, организованные Карельским отделением Союза пенсионеров России «Северные колокола», сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия».

Поскольку занятия проводятся в очном формате, с 1 февраля их смогут посещать только пенсионеры, не достигшие возраста 65 лет.

По желанию можно выбрать один из трех форматов обучения: на компьютере, на планшете или на смартфоне.

Продолжительность курсов – 2 недели, на планшете или смартфоне – 1 неделя. Занятия будут проводиться в Кооперативном техникуме (Петрозаводск, Первомайский пр., 1-а). Обучение ведется бесплатно.

Пенсионеры старше 65 лет, а также инвалиды любого возраста могут подавать заявки на на обучение, но для них группы будут комплектоваться по мере улучшения эпидобстановки в Карелии.

Заполнить заявление на зачисление в группу пенсионеры и инвалиды могут в любой клиентской службе ПФР либо в Отделении ПФР по Республике Карелия.

Курсы проводятся при поддержке Отделения ПФР по Республике Карелия.

Фото из группы «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия»