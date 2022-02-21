Пенсионерку убедили взять в кредит четверть миллиона для аферистов

В полицию Петрозаводска обратилась 68-летняя жительница карельской столицы и сообщила, что оказалась жертвой мошенников. Женщина добровольно перевела им 250 тысяч рублей, причем деньги взяла в кредит, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что ей позвонили якобы из прокуратуры и уведомили, что кто-то пытался взять заем на ее имя в сумме 100 тысяч рублей. Но осуществить задуманное злоумышленник не успел.

Собеседник сказал, что надо действовать на опережение. Он предложил принять участие в спецоперации по разоблачению преступника. Времени подумать собеседник пенсионерки не давал, торопил ее.

Ей велели получить кредит в банке, обналичить его, а потом перевести на «безопасный счет». Женщина выполнила все указания и перевела деньги – 250 тысяч рублей – на продиктованные номера телефонов.

Когда она вернулась домой, ей позвонил уже «специалист банка». Он потребовал еще раз оформить долговые обязательства. Женщина поняла, что общалась с мошенниками. // Фото: imag.one