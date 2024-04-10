10 апреля 2024, 20:55
Пенсионерку с инвалидностью переселили из аварийного дома в барак
Для пенсионерки-инвалида в Красноярском крае купили непригодное жилье
Пенсионерку с инвалидностью II группы в Лесосибирске Красноярского края переселили из аварийного дома. Но в итоге 72-летняя женщина попала в барак, непригодный для проживания, пишет «Федерал пресс».
Женщина попала под расселение по нацпроекту. Для нее приобрели квартиру стоимостью два миллиона рублей. Однако жилье было построено в 1990 году, в квартире нет даже электричества.
- Стены с подтеками и отслойками, ванна шатается, ширина дверного проема оказалась всего 65 сантиметров, что не может обеспечить безопасную эвакуацию в случае пожара,
- рассказали в региональной прокуратуре.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. // фото: freepik.com