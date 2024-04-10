Стало известно, когда захоронят урну с прахом Александра Ширвиндта

Стала известна дата похорон народного артиста России Александра Ширвиндта. Информация появилась 10 апреля на официальном сайте Театра сатиры.

Согласно воле артиста, его кремировали. Урну с прахом захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище.

- По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра,

- рассказали в театре.

Известно, что церемония пройдет после полудня, но точное время не уточняется. Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. // фото: freepik.com