10 апреля 2024, 19:42
Стало известно, когда захоронят урну с прахом Александра Ширвиндта
Похороны известного актера пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище
Стала известна дата похорон народного артиста России Александра Ширвиндта. Информация появилась 10 апреля на официальном сайте Театра сатиры.
Согласно воле артиста, его кремировали. Урну с прахом захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище.
- По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра,
- рассказали в театре.
Известно, что церемония пройдет после полудня, но точное время не уточняется. Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. // фото: freepik.com