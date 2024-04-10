10 апреля 2024, 17:05
В Госдуме рассказали о вероятности мобилизации в мае
Депутат Картаполов заявил, что мобилизации – пройденный этап
Мобилизации в Вооруженные силы РФ в мае этого года не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Telegram-канал RTVI.
Причем депутат ответил на соответствующий вопрос, используя формулировку «ни при каких условиях».
- Сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач,
- объяснил Картаполов.
По его словам, мобилизация как явление является для российских вооруженных сил «пройденным этапом». // фото: unsplash.com