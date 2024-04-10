В Госдуме рассказали о вероятности мобилизации в мае

Мобилизации в Вооруженные силы РФ в мае этого года не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Telegram-канал RTVI.

Причем депутат ответил на соответствующий вопрос, используя формулировку «ни при каких условиях».

- Сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач,

- объяснил Картаполов.

По его словам, мобилизация как явление является для российских вооруженных сил «пройденным этапом». // фото: unsplash.com