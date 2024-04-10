Цены на школьные учебники признали слишком высокими

По мнению специалистов Федеральной антимонопольной службы, стоимость школьных учебников издательства «Просвещение» слишком высока. Речь идет об учебниках биологии, истории, русского языка, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФАС проанализировали расходы и доходы издательства-монополиста, объемы и стоимость реализованных учебников, финансовые результаты и обнаружили признаки установления монопольно высоких цен.

Служба возбудила в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства по статье о защите конкуренции. Если нарушения подтвердятся, «Просвещение» оштрафуют. // фото: freepik.com