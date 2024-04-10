10 апреля 2024, 13:51
Женщина сломала ребенку позвоночник на детской площадке в Подмосковье
В Подольске разыскивают подозреваемую в жестоком избиении детей
В Московской области неизвестная женщина набросилась на двух девочек на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент случился в Подольске 9 апреля. Нападавшая начала избивать детей. В итоге девятилетняя девочка получила перелом позвоночника, а семилетняя девочка - сотрясение мозга. Школьниц госпитализировали.
По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленницу ищут. // Фото: unsplash.com / Io & Tech