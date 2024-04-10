Женщина сломала ребенку позвоночник на детской площадке в Подмосковье

В Московской области неизвестная женщина набросилась на двух девочек на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент случился в Подольске 9 апреля. Нападавшая начала избивать детей. В итоге девятилетняя девочка получила перелом позвоночника, а семилетняя девочка - сотрясение мозга. Школьниц госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленницу ищут. // Фото: unsplash.com / Io & Tech