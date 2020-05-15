Пенсионерка попала в БСМП после укусов соседской собаки в подъезде

В подъезде одного из домов на улице Чернышевского в Петрозаводске произошло ЧП: собака бойцовской породы набросилась на 79-летнюю пенсионерку. Женщина была доставлена в БСМП, где ее прооперировали: зашили ноздрю и бровь.

В БСПМ Петрозаводска нам подтвердили информацию о госпитализации после нападения собаки.

– Да, собака покусала женщину достаточно сильно, была госпитализация,

– сказала порталу «Петрозаводск говорит» заместитель главного врача по скорой и неотложной медицинской помощи Татьяна Смолинова.

По словам внучки пострадавшей, бабушка сейчас чувствует себя удовлетворительно, может разговаривать по телефону. Но возвращаться домой из-за собаки боится.

– Бабушка в тот день пошла выносить мусор. Когда поднималась обратно к себе на второй этаж, ее атаковала собака соседей бойцовской породы. Бабушка закричала, после этого прибежала хозяйка собаки, подняла ей подняться и вызвала скорую. Но животное к этому моменту успело сильно покусать ее. Хозяйка пояснила, что ее собака сама открыла дверь квартиры и вышла наружу,

– рассказала порталу «Петрозаводск говорит» внучка пострадавшей Наталья.

В доме проживает много пенсионеров, которые тоже, как говорят родственники покусанной пенсионерки, не решаются теперь выходить из квартир.

Пострадавшая в настоящее время находится в отделении нейрохирургии БСМП. Полицию родственники известили о произошедшем в тот же день, но каких-либо мер реагирования, по их словам, пока не последовало. На вопрос о том, в наморднике ли выгуливают соседи собаку, Наталья ответить не смогла, так как проживает по другому адресу.

– А если бы на месте моей бабушки оказался, например, ребенок? Были бы ли у него какие-то шансы?

– задается вопросом Наталья.