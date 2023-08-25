Пенсионерка получила травмы в ДТП в Приладожье

Днем 23 августа в Сортавальском районе вблизи поселка Токкарлахти произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В 14:30 водитель автомобиля Mercedes Benz допустил столкновение со встречным автомобилем Suzuki Vitara.

В результате происшествия была травмирована 71-летняя пассажирка Suzuki. Пенсионерка самостоятельно обратилась за помощью к медикам. // Фото ГИБДД Карелии