25 августа 2023, 10:40
Пенсионерка получила травмы в ДТП в Приладожье
Два автомобиля не поделили дорогу рядом с поселком Токкарлахти
Днем 23 августа в Сортавальском районе вблизи поселка Токкарлахти произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
В 14:30 водитель автомобиля Mercedes Benz допустил столкновение со встречным автомобилем Suzuki Vitara.
В результате происшествия была травмирована 71-летняя пассажирка Suzuki. Пенсионерка самостоятельно обратилась за помощью к медикам. // Фото ГИБДД Карелии