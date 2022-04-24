Пенсионерка погибла во время чтения молитвы из-за зажженных свечей

Из-за молитвы дома погибла 86-летняя жительница Арзамаса. Женщина зажгла свечи и сгорела, сообщили «Ленте» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Несчастье произошло вечером 21 апреля, когда пенсионерка читала вечернюю молитву. Пламя от свечей попало на одежду, она вспыхнула. Помощь оказать было некому.

На следующее утро тело матери нашел взрослый сын, который пришел к ней. Следователи ведут проверку по факту трагедии, они назначили судебно-медицинскую экспертизу. // Фото: Ri_Ya/ pixabay.com