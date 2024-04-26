Пенсионерка навестила усопших родных и лишилась смартфона

Кражу смартфона у 69-летней пенсионерки удалось раскрыть спустя два года. Женщина пришла на кладбище навестить покойных родных и обнаружила пропажу сотового телефона за девять тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

Инцидент произошел в 2022 году на кладбище села Матросы, но тогда вора найти не смогли.

Однако полицейские все же установили подозреваемого - неработающего 46-летнего жителя Новой Вилги. Мужчина признался не сразу, но сотрудники угрозыска нашли доказательства его причастности к краже.

Тогда сельчанин признал вину и отдал похищенное имущество. Он рассказал, что вытащил телефон из сумки, которая висела на кладбище. Потом начал пользоваться им. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: freepik.com