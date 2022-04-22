Пенсионерка и студент оформили кредиты и отдали деньги мошенникам

Телефонные мошенники обманули пенсионерку и студента из Петрозаводска. Стражи порядка возбудили уголовные дела.

62-летней женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, в беседе он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит, используя доверенность от имени горожанки. Под напором афериста женщина оформила в кредит 320 тысяч рублей и перевела их вместе со своими накоплениями. В общей сложности она лишилась 820 тысяч рублей. Пенсионерка пыталась связаться с тем, кто ей звонил, но попытка не увенчалась успехом. Обманутая петрозаводчанка обратилась в полицию.

25-летнему студенту позвонили якобы из банка. Специалист убедил его взять 345 тысяч в кредит для сохранения денег и перевести средства на «резервный счет». Родственники пытались убедить молодого человека не совершать подобных манипуляций, но студент им не поверил. Лишь в полиции он понял, что произошло на самом деле. (фото pixabay.com, Maria_Domnina)