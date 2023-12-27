Пенсионер в Петрозаводске подстерег экс-подругу и пырнул ножом в живот

Житель Петрозаводска пытался убить бывшую сожительницу, но женщине удалось спастись. Пожилого мужчину арестовали и будут судить, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 22 ноября вечером, 65-летний обвиняемый был пьян и вступил в конфликт со своей жертвой около подъезда одного из домов по Карельскому проспекту в Петрозаводске. Пенсионер ударил женщину ножом в живот и скрылся, опасаясь, что его увидят прохожие.

Потерпевшая смогла дозвониться до своей дочери, которая вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Женщину госпитализировали, поэтому она выжила.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. На допросе он не признал вину, от дачи показаний отказался.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд. // фото: СУ СКР по региону