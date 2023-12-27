27 декабря 2023, 14:19
Евгений Варзугин из Карелии погиб в ходе СВО
Прощание с бойцом состоится в четверг в Медвежьегорском районе
Карелия потеряла еще одного защитника. Сержант Евгений Варзугин погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня сообщили в администрации Пиндушского городского поселения.
Родным и близким карельского бойца принесли соболезнования.
В последний путь Евгения Варзугина проводят в четверг, 28 декабря. Прощание состоится в 10:00 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга.
Ранее стало известно о гибели Романа Синицкого из Сегежского района. // фото VK-паблик «Администрация Пиндушского городского поселения»/ freepik.com/ rawpixel