27 декабря 2023, 14:19
Происшествия

Евгений Варзугин из Карелии погиб в ходе СВО

Прощание с бойцом состоится в четверг в Медвежьегорском районе

Карелия потеряла еще одного защитника. Сержант Евгений Варзугин погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня сообщили в администрации Пиндушского городского поселения.

Родным и близким карельского бойца принесли соболезнования.

В последний путь Евгения Варзугина проводят в четверг, 28 декабря. Прощание состоится в 10:00 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга.

Ранее стало известно о гибели Романа Синицкого из Сегежского района. // фото VK-паблик «Администрация Пиндушского городского поселения»/ freepik.com/ rawpixel

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Метки: 
прощание
СВО
Евгений Варзугин
новости Карелии
Медвежьегорский район