Пенсионер в Карелии срубил елку на Новый год и стал уголовником

За незаконную рубку лесных насаждений к уголовной ответственности привлекли 68-летнего жителя Питкярантского района. Мужчину остановили еще в декабре, сообщили в МВД Карелии.

Он был за рулем личного автомобиля и вынужден был остановиться по требованию представителя лесничества и сотрудника ГИБДД. Они проводили рейд по незаконным рубкам в преддверии Нового года.

Мужчина признался, что на территории лесничества срубил елку, она лежала в багажнике машины. Причиненный лесному фонду ущерб составил пять тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com