Пенсионер-поисковик в Карелии возвращает имена безымянным могилам

Опытный поисковик Геннадий Ваганов многие годы ведет поиск сведений о воевавших на фронтах Великой Отечественной и пропавших без вести. Недавно он побывал в Крошнозере Пряжинского района, встретился с местными жителями и рассказал о некоторых методах и секретах своей работы.

С чего начать поиск? Какие могут быть зацепки? Каким способом искать пропавшего человека без обращения в архив? И есть ли шанс найти героя? Эти вопросы волновали пришедших на встречу крошнозерцев.

"Место последнего для солдата боя всегда можно установить",

— считает Геннадий Аркадьевич.

О том, почему число желающих отыскать своих геров в Крошнозере выросло, читайте здесь.