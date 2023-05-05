05 мая 2023, 08:10
Пенсионер-поисковик в Карелии возвращает имена безымянным могилам
Спустя десятилетия люди продолжают искать своих павших и пропавших
Опытный поисковик Геннадий Ваганов многие годы ведет поиск сведений о воевавших на фронтах Великой Отечественной и пропавших без вести. Недавно он побывал в Крошнозере Пряжинского района, встретился с местными жителями и рассказал о некоторых методах и секретах своей работы.
С чего начать поиск? Какие могут быть зацепки? Каким способом искать пропавшего человека без обращения в архив? И есть ли шанс найти героя? Эти вопросы волновали пришедших на встречу крошнозерцев.
"Место последнего для солдата боя всегда можно установить",
— считает Геннадий Аркадьевич.
О том, почему число желающих отыскать своих геров в Крошнозере выросло, читайте здесь.