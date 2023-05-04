Место последнего боя всегда можно установить

Текст и фото Алина Гапеева

Прошли десятилетия со Дня Победы, но многие герои Велмикой Отечественной так и не вернулись домой. Ни живыми, ни мертвыми. Родным сообщили: пропали без вести. Но потомки хотят прояснить картину гибели родственников, пытаются самостоятельно найти ниточку из прошлого. А если в архивах нет документов?..

Опытный поисковик Геннадий Ваганов считает, что не стоит отчаиваться. Можно постараться найти какие-то сведения.

Многие годы он ведет поиск сведений о воевавших на фронтах Великой Отечественной и пропавших без вести. Недавно он побывал в Крошнозере Пряжинского района, встретился с местными жителями и рассказал о некоторых методах и секретах своей работы.

С чего начать поиск? Какие могут быть зацепки? Каким способом искать пропавшего человека без обращения в архив? И есть ли шанс найти героя? Эти вопросы волновали пришедших на встречу крошнозерцев.

"Место последнего для солдата боя всегда можно установить",

— считает Геннадий Аркадьевич.

Ему самому удалось найти место гибели 19-летнего Героя Советского Союза, своего однофамильца Александра Дмитриевича Ваганова. Он знал, что Александр Ваганов погиб при форсировании Днепра. Но когда он стал исследовать судьбу солдата, открылись многие неизвестные факты Великой Отечественной войны, которые не найдешь в официальных источниках. О страшных периодах истории рассказали и мемуары немецкого офицера Фридриха фон Меллентина, и даже живые свидетели.

Воспоминания участников Второй мировой войны оказались бесценны. Они описали подробности форсирования Днепра, отступления советских войск, даже рассказали о дорожной распутице, которая не дала фашистам захватить Киев второй раз. Фридрих фон Меллентин отметил, что русские оказали ожесточенное сопротивление. Девятнадцатилетний Александр Ваганов тоже не пощадил своей жизни.

Впрочем, самое главное — с помощью открывшихся документов, их логического анализа и даже интуиции Геннадию Аркадьевичу удалось установить место гибели Героя Советского Союза, сержанта пулеметного отделения 383-го стрелкового Горлицкого полка 121–й стрелковой Рыльско-Киевской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 60-й армии 1-го Украинского фронта Александра Дмитриевича Ваганова. Жизнь простого паренька из бедной семьи, из деревни Симоняна Яранского района Кировской области оборвалась в 19 лет.

Геннадий Аркадьевич не исключает, что Александр Ваганов вполне может быть его родственником, так как, кроме одной фамилии, они еще и земляки – оба из Кировской области. Правда для того, чтобы подтвердить или опровергнуть родство, надо еще покопаться в истории. Останавливаться на достигнутом генеалог не спешит.

Геннадий Ваганов сейчас на пенсии, но сидеть сложа руки у него не получается. Увлекся поиском и генеалогией.

"Меня это затягивает. Чем глубже проникаешь в историю, тем больше открывается интересных фактов. Например, по мужской линии мне удалось восстановить семь поколений собственной родословной, а по женской — десять. Это пересечение четырнадцати родов!"

– с блеском в глазах рассказывает Геннадий Аркадьевич.

Но он ведет не только свои собственные расследования, но и помогает другим людям составить личное родословное древо, а это значит найти связь с прошлым.

Учитель с пятидесятилетним стажем работы в образовании в свои 75 лет является куратором Пряжинского филиала совета Генеалогического общества Карелии. А еще он поисковик, боец межрегионального поискового отряда «Рубеж» имени. П.Ф. Куклина Кировской области.

Крошнозерцы, которые пришли на встречу с ним, слушали его увлеченный рассказ, задавали вопросы. А он старался как можно подробнее ответить. И, честное слово, число тех, для кого история — это не страницы книг, а своя собственная судьба, в Крошнозере прибавилось. Два слушателя определили для себя стратегию поиска своих прародителей, от которых осталась только пожелтевшая справка с сухой строчкой: «…пропал без вести».

Жители Крошнозера пригласили Геннадия Ваганова еще приехать, чтобы поговорить, узнать, в правильном ли направлении они ведут свой поиск: людям интересно знать все про свой род, в том числе и про пропавших без вести солдат, они не хотят опускать в бессилье руки.