Пенсии военных проиндексируют на 10%

Лидер государства Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий российских военных. Выплаты увеличат на 10% с 1 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы для тех, кто был признан негодным и имеет государственные награды за участие в боевых действиях. Также банки не смогут списывать по кредитным обязательствам социально значимые и иные выплаты, положенные военным пенсионерам.

Специальная выплата полагается военнослужащим, которые были признаны негодными из-за ранений и уволены в запас. Они смогут продолжить службу на специальных должностях.

Также закон расширил список тех, кто имеет право получить государственную страховку в случае гибели военного. Сюда попали те, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия.(фото unsplash.com, Filip Andrejevic)