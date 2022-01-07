Пенсии в России повысятся только при условии роста зарплат – об этом в интервью изданию Ura.ru сказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что выплаты пенсионерам напрямую привязаны к заработной плате, поскольку так пожилым и неработоспособным россиянам компенсируют ее отсутствие.

«Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий»,

— сказала депутат.

Также Светлана Бессараб пояснила, что пенсия неработающих пенсионеров к 2024 году должна составить в среднем 20 тысяч рублей. А уже в 2022 году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысячи рублей.

С нового года для некоторых категорий неработающих пенсионеров изменились условия надбавки к пенсии. Ее смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. // Фото: stevepb / Pixabay