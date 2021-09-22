Пенсии проиндексируют в России на 5,9%

В 2022 году страховые пенсии в России будут проиндексированы на 5,9%. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента.

«С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета - на уровне 5,9 процента»,

- отметил министр.

Страховые пенсии ежегодно индексируют 1 января. В этом году индексация составила 6,3 процента. Фото pixabay.com/Paolinio