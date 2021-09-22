Число смертей от COVID-19 в России превысило 200 тысяч

За прошлые сутки в России еще 817 пациентов умерли от ковида. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с COVID-19. В прошлые сутки от коронавируса скончались 812 человек.

Общее число жертв опасной инфекции на территории РФ достигло 200 625 человек. В минувшие 24 часа показатель смертности был самым большим с момента начала пандемии.

Новых зараженных за прошлые сутки в России выявили 19 706. Общее число инфицированных в стране достигло 7 333 557.

Напомним, в Карелии на 22 сентября уже 842 погибших от ковида. За прошлые сутки в республике умерли пять человек.

Министр здравоохранения Карелии ранее заявил о приходе в регион четвертой волны. // Фото: ELG21/Pixabay