Четвертая тяжелая волна COVID-19 началась в Карелии

Четвертая волна коронавируса пришла в Карелию. Об этом в соцсети заявил глава минздрава республики Михаил Охлопков.

- Мы отмечаем большое количество тяжелых ковидных пневмоний даже у молодых людей. Кроме того, COVID-19 стал хуже поддаваться лечению. К этому добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев, - отметил он.

Министр пояснил, что еще на вторые сутки легкие пациента на КТ выглядели чистыми. Но уже на пятые у него поражено до 50 процентов. Вдобавок скапливается жидкость, утолщается плевра. Вирус становится менее чувствительным к применяемым методам лечения. В предыдущие волны врачи такого не наблюдали.

Сейчас пневмонии с дыхательной недостаточностью развиваются очень быстро – на 5-6 день. Охлопков призвал всех вакцинироваться.

Он также сообщил, что в поликлиниках Петрозаводска возобновили работу горячих линий. Число обращений растет, поэтому если есть проблемы, нужно звонить в рабочие дни с 8 до 19 часов по телефонам:

- 8814 2 76-27-27, поликлиника Детской республиканской больницы;

- 8905 299-99-47, Городская поликлиника № 1;

- 8965 817-10-72, Городская поликлиника № 2;

- 8964 318-81-48, Городская поликлиника № 3;

- 8921 451-65-25, Городская поликлиника № 4;

- 8900 457-79-08, Городская детская поликлиника № 1;

- 8964 318-81-48, Городская детская поликлиника № 2. // Фото: Engin_Akyurt/Pixabay