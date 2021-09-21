Мужчина пошел в лес за грибами и встретил верблюда

В Нижегородской области местный житель пошел в лес за грибами и неожиданно встретил гуляющего среди берез верблюда. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Нижний №1».

«Наш подписчик Александр пошел за грибами в Борский район. В лесу неожиданно ему попался верблюд», - говорится в публикации.

На фото не видно каких-либо объектов, которые говорили бы о том, что животное находится в зоопарке или на другой огороженной территории. Кроме того, на верблюде нет седла и уздечки. Как оказался южный зверь в лесу средней полосы - остается загадкой. Фото: Telegram-канал «Нижний №1»