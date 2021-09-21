В ЦИК рассказали, сколько мандатов получат партии в новой Госдуме

В ЦИК рассказали о том, как распределятся места в новом созыве Госдумы. Большинство мандатов получит «Единая Россия».

Так, у правящей партии в новой Думе будет 324 мандата. В Госдуме седьмого созыва их было 343.

КПРФ получит 57 мест (было 42), «Справедливая Россия - За правду!» - 27 (было 23), ЛДПР - 21 (было 39). Партия «Новые люди» заберет 13 депутатских кресел.

Напомним, трехдневные выборы в Государственную Думу прошли в стране 17-19 сентября. Фото rbk.ru