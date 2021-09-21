Зарплаты миллионов россиян вырастут благодаря увеличению МРОТ

В 2022 году МРОТ в России поднимется до уровня выше 13,6 тысячи рублей. За счет этого вырастут зарплаты, как минимум, трех миллионов жителей страны, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства, слова премьер-министра приводит ТАСС.

Напомним, с 1 января 2021 года в стране действует новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет. Фото pixabay.com/Maria_Domnina