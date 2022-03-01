Педофил годами насиловал маленькую девочку и снимал с ней порно

28-летний молодой человек годами насиловал девочку и снимал с ней фильмы для взрослых.

На днях извращенца осудили в Карелии по нескольким уголовным статьям – изнасилование, иные действия сексуального характера, фотосъемка и видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии. Жертве педофила не было и 14 лет. О приговоре сообщили в пресс-центре СУ СК по РК.

Следователи установили, что молодой человек совершал свои преступления в течение семи лет. Весь процесс он снимал на камеру и делал снимки.

Суд приговорил насильника-педофила к 18 годам колонии строгого режима с принудительным лечением у врача-психиатра. Приговор пока не вступил в силу. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)