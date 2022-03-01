Дети-хулиганы попали в объектив камеры наблюдения в Петрозаводске

Вечером 28 февраля в Петрозаводске камера наблюдения компании Sampo.ru сняла, как юные горожане развлекались с припаркованными на площади Кирова у Музыкального театра автомобилями. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как дети ходят вокруг автомобилей и бьют зеркала заднего вида. На одной из машин срабатывает сигнализация. После этого хулиганы убегают, но вскоре возвращаются.

«Может кто-нибудь узнает детишек или были свидетели?!», - задался вопросом автор поста.