Избитый мужчина умер на кухне общежития на севере Карелии

После гибели мужчины в Кеми следователи возбудили уголовное дело, обвиняемый в ближайшее время предстанет перед судом. 42-летнему мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в региональном СУ СК.

Все случилось в первый день нового года на кухне в кемском общежитии. 42-летний мужчина был пьян. Как предполагают следователи, у него возникла ссора с незнакомцем, он избил жертву, причем удары наносил по голове. Мужчина оставил потерпевшего на кухне, а сам ушел. В результате избитый мужчина умер от тупой закрытой травмы головы.

Обвиняемый не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Свою вину в произошедшем он признал полностью. Мужчина ждет суда под стражей. (фото СУ СК по РК)