На севере Карелии мужчина поймал угонщика

В Беломорском районе при обходе одного из поселков участковый узнал о совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Один из жителей рассказал сотруднику полиции, что на днях заметил на дороге автомобиль, который принадлежит его знакомому. При этом машиной управлял неизвестный. Сельчанин остановил злоумышленника, после чего вернул транспортное средство хозяину.

Участковый разыскал подозреваемого. Он признался в том, что украл ключи от автомобиля, чтобы покататься на нем по поселку. Теперь ему придется ответить по закону. По факту угона возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/fsHH