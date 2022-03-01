Водитель лесовоза «Вольво» не справился с управлением и угодил в кювет

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции обнаружили большегруз на боку и водителя в состоянии опьянения.

Дорожный инцидент произошел в минувший понедельник, 28 февраля, в 15:50 в Пудожском районе. По сообщению ГИБДД, 40-летний водитель «Вольво» не справился с управлением и съехал в кювет. Авария обошлась без пострадавших.

Поскольку водитель лесовоза на месте аварии был с признаками опьянения, ему грозит штраф и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Решение о наказании примет суд. (фото Госавтоинспекция Пудожа)