Печной центр «Ками» представил новинку собственного производства

Более 10 лет назад в печном центре «Ками» задались вопросом, как можно упростить работу печникам и сэкономить деньги заказчикам?

Технологи и проектировщики «Ками» перебрали множество материалов и в конечном счете остановились на жаропрочном бетоне. Так появились перемычки и плиты нашего производства.

Они позволяют укрепить самые теплонагруженные места в печи, и, благодаря своей форме и кратности по размеру стандартному кирпичу (250х120х60), помогают быстро перекрыть топку и возвести перекрышу печи.

В течение 10 лет изделия производства «Ками» зарекомендовали себя лучшим образом, и с тех пор в компании применяют эти разработки во всех своих печах.

Опираясь на опыт печников и запросы клиентов, в прошлом году был запущен обновлённый бетонный цех, что позволило разрабатывать новые изделия. В этом году в компании опробовали и начали производство нового продукта в линейке жаропрочной продукции – блоки дымохода. Вместо того, чтобы тратить время печника и заказчика на постройку дымохода из кирпича, достаточно просто положить готовые блоки в необходимом количестве.

Подобные изделия подходят под любые типы конструкций и позволяют сократить итоговые затраты в силу простоты установки. Блоки имеют высокую жаропрочность (до 1100°С), а также выдерживают 28 водных теплосмен по критериям Европейских тестов материалов TWB.

Однако, если вы пожелаете, есть возможность дополнительно гильзовать изделия под трубы пятерик (диаметром 180мм) и четверик (диаметром 130мм).

Таким образом, новая разработка печного центра «Ками» позволит ускорить процесс строительства дымохода и увеличить безопасность конструкции.

г. Петрозаводск, Лесной проспект, 51 (Радиозавод), магазин «Ками на Лесном», тел. +7 (8142) 555-655

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