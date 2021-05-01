Патриарх Кирилл рассказал, как власть становится тиранией

Патриарх Кирилл обратился и к «большим», и к «малым» начальникам, а также к церковной и светской власти. Он отметил, что на пути каждого человека встречается множество преград и соблазнов, в том числе соблазн властью.

«Исполнение начальственных функций, которое требует, в том числе, ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией»,

- сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он также подчеркнул, что весь опыт русской церкви свидетельствует о том, что, когда церковь обретает политическую власть, она становится частью политической борьбы и обретает противников. По его словам, церковь, борясь за власть, «становится фактором разделения народа».

Церковь, по мнению Патриарха, «не должна отождествлять себя с политическими силами» и «становиться инструментом политической борьбы». // Фото: Яндекс.Дзен