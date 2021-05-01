40 растений высажено в преддверии Дня Победы в Петрозаводске

30 апреля в Петрозаводском сквере Ивана Молчанова состоялась акция «Сад памяти». На общественной территории были высажены 20 деренов, 12 берез, 5 елей колючих голубых и 3 дуба. Посадочный материал предоставлен АНО «Центр экологических инициатив "ЭкоПространство"» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Участие в экологической акции приняла Глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

- Сквер был благоустроен в прошлом году. Ремонтные работы выполнены в летне-осенний период. Весной территория была осмотрена: подрядчику предъявлены минимальные замечания, которые будут устранены. Работы по озеленению этой территории необходимы, чтобы она получила новое звучание. Надеемся, что сквер, популярный у петрозаводчан, станет еще более комфортным,

- отметила Глава карельской столицы.

Напомним, эту территорию благоустроили в 2020 году в рамках подготовки к столетию Республики Карелия. В районе пересечения Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой проложили подземную кабельную линию, установили опоры наружного освещения, бортовые камни, замостили брусчаткой пешеходные дорожки. Постамент памятника «Танк Т-34» покрасили, а мемориальную тумбу «1941-1945» обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию. // Фото: Администрация Птз