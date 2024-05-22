Пассажиров попросили заранее приезжать в Петрозаводский аэропорт

Пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт Петрозаводска. Соответствующая информация появилась в паблике воздушной гавани.

Дело в том, что в аэропорту усилили меры безопасности, так что досмотр теперь занимает больше времени.

- В связи с дополнительными мерами, направленными на обеспечение безопасности, просим прибывать в аэропорт заблаговременно,

- сказано в сообщении.

Пассажирам также напомнили, что в стерильные зоны и на борт запрещено проносить колюще-режущие предметы и устройства, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений. // фото: «Аэропорт Петрозаводск»/ВКонтакте