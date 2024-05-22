22 мая 2024, 20:44
Пассажиров попросили заранее приезжать в Петрозаводский аэропорт
Меры безопасности усилили в воздушной гавани карельской столицы
Пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт Петрозаводска. Соответствующая информация появилась в паблике воздушной гавани.
Дело в том, что в аэропорту усилили меры безопасности, так что досмотр теперь занимает больше времени.
- В связи с дополнительными мерами, направленными на обеспечение безопасности, просим прибывать в аэропорт заблаговременно,
- сказано в сообщении.
Пассажирам также напомнили, что в стерильные зоны и на борт запрещено проносить колюще-режущие предметы и устройства, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений. // фото: «Аэропорт Петрозаводск»/ВКонтакте